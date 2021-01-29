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Кришито – о заражении коронавирусом: «Я думал о завершении карьеры»

29 Января 2021, 15:42,

Global Look Press

Защитник «Дженоа» Доменико Кришито рассказал, как переболел коронавирусом.

«У меня были проблемы со здоровьем, а затем я и вовсе заразился коронавирусом. Я начал задавать себе вопросы: «Продолжать играть или заняться чем-нибудь другим?». В один момент я и правда задумался о завершении карьеры. Я подумал и решил, что пока рано заканчивать. Мне нравится в «Дженоа», получаю удовольствие от работы. Считаю, что сейчас нахожусь на своём месте.

22 случая заражения коронавирусом в «Дженоа»? Непростое время. Я просыпался по утрам и понимал, что мне нечем заняться. Мы всей командой каждый день общались в мессенджерах, думаю, что эта ситуация нас сплотила», - цитирует Кришито Il Secolo XIX.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Доменико Кришито
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