Бергоми: «Интер» выйдет на новый уровень, если подпишет Джеко»

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29 Января 2021, 14:11,
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Знаменитый в прошлом игрок Джузеппе Бергоми прокомментировал возможный переход нападающего «Ромы» Эдина Джеко в «Интер».
«Нерадзурри» могут выйти на новый уровень, если им удастся подписать Джеко. Эдин может помочь «Интеру» взламывать обороны команд, которые глубоко защищаются. Джеко невероятно хорошо в верховой борьбе, этого по-прежнему нет у Лукаку.
Мне очень нравится идея с подписанием Эдина. Конечно, у «Интера» уже есть сильные форварды, но вариативность несомненно добавится. Возникает вопрос, кто будет сидеть на скамейке? Не хочу, чтобы это был Мартинес» - цитирует Бергоми La Gazzetta dello Srort.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
|Теги: Интер Милан, Эдин Джеко, Джузеппе Бергоми