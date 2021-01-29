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Бергоми: «Интер» выйдет на новый уровень, если подпишет Джеко»

29 Января 2021, 14:11,

Global Look Press

Знаменитый в прошлом игрок Джузеппе Бергоми прокомментировал возможный переход нападающего «Ромы» Эдина Джеко в «Интер».

«Нерадзурри» могут выйти на новый уровень, если им удастся подписать Джеко. Эдин может помочь «Интеру» взламывать обороны команд, которые глубоко защищаются. Джеко невероятно хорошо в верховой борьбе, этого по-прежнему нет у Лукаку.

Мне очень нравится идея с подписанием Эдина. Конечно, у «Интера» уже есть сильные форварды, но вариативность несомненно добавится. Возникает вопрос, кто будет сидеть на скамейке? Не хочу, чтобы это был Мартинес» - цитирует Бергоми La Gazzetta dello Srort.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Интер Милан, Эдин Джеко, Джузеппе Бергоми
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