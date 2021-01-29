Стала известна сумма трансфера Коваленко в «Аталанту»

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29 Января 2021, 12:57,
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Трансфер украинского полузащитника Виктора Коваленко в «Аталанту» практически согласован. Сделка будет оформлена в зимнее трансферное окно.
Согласно информации издания Sky Sport Italia, клуб из Бергамо заплатит донецкому «Шахтёру» за переход 24-летнего футболиста один миллион евро.
В ближайшее время Коваленко прилетит в Италию для прохождения медобследования и подписания трудового соглашения.
Виктор является воспитанником академии «горняков». За первую команду он выступает с 2013-го года. Его контракт истекает грядущим летом.
В нынешнем сезоне Премьер-лиги полузащитник провел восемь поединков, отметившись четырьмя забитыми мячами.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Аталанта, Трансферы футбола - зима 2021, Виктор Коваленко