Коваленко готовится к медобследованию в «Аталанте»

Украинский хавбек Виктор Коваленко, права на которого принадлежат донецкому «Шахтёру», с каждым днем все ближе к переходу в «Аталанту».

Как сообщает издание Football-Italia, 24-летний полузащитник пройдет медицинское обследование в ближайшие выходные, после чего подпишет соглашение с клубом из Бергамо.

Коваленко является воспитанником академии «Шахтёра». За первую команду Виктор выступает с 2013-го года.

В нынешнем сезоне чемпионата Украины хавбек провел восемь поединков, отметившись четырьмя забитыми мячами.

Добавим, что за «Аталанту» выступают Руслан Малиновский и Алексей Миранчук.