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Коваленко готовится к медобследованию в «Аталанте»

29 Января 2021, 09:30,

Global Look Press

Украинский хавбек Виктор Коваленко, права на которого принадлежат донецкому «Шахтёру», с каждым днем все ближе к переходу в «Аталанту».

Как сообщает издание Football-Italia, 24-летний полузащитник пройдет медицинское обследование в ближайшие выходные, после чего подпишет соглашение с клубом из Бергамо.

Коваленко является воспитанником академии «Шахтёра». За первую команду Виктор выступает с 2013-го года.

В нынешнем сезоне чемпионата Украины хавбек провел восемь поединков, отметившись четырьмя забитыми мячами.

Добавим, что за «Аталанту» выступают Руслан Малиновский и Алексей Миранчук.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Аталанта, Трансферы футбола - зима 2021, Виктор Коваленко
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