Коваленко готовится к медобследованию в «Аталанте»

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29 Января 2021, 09:30,
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Украинский хавбек Виктор Коваленко, права на которого принадлежат донецкому «Шахтёру», с каждым днем все ближе к переходу в «Аталанту».
Как сообщает издание Football-Italia, 24-летний полузащитник пройдет медицинское обследование в ближайшие выходные, после чего подпишет соглашение с клубом из Бергамо.
Коваленко является воспитанником академии «Шахтёра». За первую команду Виктор выступает с 2013-го года.
В нынешнем сезоне чемпионата Украины хавбек провел восемь поединков, отметившись четырьмя забитыми мячами.
Добавим, что за «Аталанту» выступают Руслан Малиновский и Алексей Миранчук.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Аталанта, Трансферы футбола - зима 2021, Виктор Коваленко