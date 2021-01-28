Как итальянские СМИ отреагировали на переход Кокорина в «Фиорентину»

В среду «Фиорентина» официально объявила о подписании контракта с Александром Кокориным. Заполучив российского форварда, «фиалки» надеются улучшить игру в атаке, забивать больше голов и, как следствие, подниматься по турнирной лестнице. В ближайшие недели у нас будет возможность оценить первые шаги Кокорина в Серии А, а пока что сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» решило обратить внимание на то, как этот трансфер оценили итальянские СМИ.

Авторитетное издание La Gazzetta dello Sport позитивно относится к подписанию Кокорина «Фиорентиной». В материале о российском футболисте за основу берётся трансферная стоимость – 5 миллионов евро за такого игрока оцениваются как хорошая сделка для «фиалок».

«5 миллионов евро – хорошая цена за игрока, которого до сих пор называют лучшим российским футболистом. Мы говорим о сильном нападающем. Манчини и Капелло ответили бы в унисон, что это хорошее вложение средств».

«Важными являются не только показатели на поле, но и отношение игрока к делу. Есть надежда, что Кокорин уладил всё в своей голове. Говорят, что он женат, спокоен, в неприятности больше не ввязывается. Драки с чиновниками и пистолеты на свадьбе говорят о том, что это нестандартный персонаж, классический плохой мальчик из прошлого».

«Оружие, стриптизёрши и тюрьма» - такие три слова украшают заголовок материала Tuttosport о Кокорине.

«Во Флоренцию приехал нападающий высокого уровня, о котором лестно отзывался даже Фабио Капелло, но имеющий горячее прошлое плохого парня с пистолетами, стриптизёршами и тюремным сроком. Кокорин является классическим примером гениальности на поле и безрассудства в жизни. В «Фиорентине» не хотят видеть повторения его ошибок прошлого».

На страницах Sky Sport Italia тоже упомянули бурное прошлое Кокорина вне футбольного поля, отметив при этом игровые качества форварда.

«Трансфер Кокорина благословил нынешний тренер сборной Италии Роберто Манчини, который тренировал игрока во время своей работы в «Зените». Кокорин – это чистый талант со славой плохого парня, которую он «заработал» некоторыми своими выходками вне поля. Вечеринка в Монте-Карло после вылета сборной России с Евро стоила ему исключения из сборной на несколько месяцев. Такие же меры были применены к Кокорину, когда он вместе с Дзюбой высмеял главного тренера. А в 2018 году он угодил в тюрьму на год после удара государственного чиновника».

Итальянский филиал Goal.com представил своим читателям Кокорина достаточно сухо.

«Кокорин – активный нападающий, который может играть как на острие, так и в подыгрыше в качестве оттянутого форварда. В течение многих лет он считался величайшим талантом из тех, которые появились в российском футболе за последние десять лет. Но его карьера была в значительной степени обусловлена множеством проблем за пределами поля».

Издание Corriere della Sera тоже не отказалось от такого популярного в Италии ярлыка «плохой мальчик» по отношению к Кокорину. В представлении игрока были упомянуты как его достижения на поле, так и его промахи в жизни.

«Лучший русский талант», - так называется первый подзаголовок материала о Кокорине.

«Кокорина считают лучшим русским талантом, но в прошлом его мучила слава плохого парня. Чезаре Пранделли полагается на этот талант, который ранее никогда не раскрывался полностью», - пишет издание.

В Италии пишут о том, что Александр Кокорин не примет участия в матче против «Торино», который состоится уже в пятницу. Увидеть российского форварда на поле мы надеемся на следующей неделе. Пятого февраля «Фиорентина» будет проводить домашний матч против самого «Интера». Сможет ли Кокорин блеснуть в игре против топ-клуба Серии А? Скоро узнаем.