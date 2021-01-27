Кокорин получил острый вопрос от журналиста на презентации

В среду вечером Александр Кокорин давал пресс-конференцию в качестве нового игрока «Фиорентины». Один из журналистов задал футболисту острый вопрос, причём говорил на русском языке с выраженным акцентом.

- Александр, добро пожаловать. Ты талантливый футболист, забил много голов, мог приехать в Италию раньше. Затем у тебя была полоса невезения – скандал с шампанским в Монте-Карло, период в тюрьме… В России пишут и говорят о том, что ты теперь уже «бывший» футболист. Что можешь на это ответить?

- Вы так разговаривали, как я буду через месяц на итальянском отвечать (улыбается). Что тут можно ответить, такие темы мы можем обсуждать, но только не на этой конференции. Я хотел бы здесь ответить на вопросы футбола, моего перехода и моей новой жизни в Италии. Что касается того, что было, то, повторюсь, все мы люди, у всех бывают ошибки. Я за свои ошибки понёс наказание.