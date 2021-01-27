Кьяер не сыграет с «Болоньей» из-за травмы

Защитник «Милана» Симон Кьяер получил травму в матче четвертьфинала Кубка Италии с «Интером» (1:2). Датчанин был заменён в первом тайме.

Как сообщает La Gazzetta dello Sport, центральный защитник не сыграет с «Болоньей» из-за проблем с мышцей бедра.

31-летний Кьяер принял участие в 23 матчах «Милана» во всех турнирах нынешнего сезона, но голевыми действиями не отметился. Симон пропустил в общей сложности пять игр в чемпионате Италии из-за травмы.

Матч между «Болоньей» и «Миланом» состоится в субботу, 30 января, стартовый свисток о начале встречи прозвучит в 17:00 по московскому времени.