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Кьяер не сыграет с «Болоньей» из-за травмы

27 Января 2021, 16:37,

Global Look Press

Защитник «Милана» Симон Кьяер получил травму в матче четвертьфинала Кубка Италии с «Интером» (1:2). Датчанин был заменён в первом тайме.

Как сообщает La Gazzetta dello Sport, центральный защитник не сыграет с «Болоньей» из-за проблем с мышцей бедра.

31-летний Кьяер принял участие в 23 матчах «Милана» во всех турнирах нынешнего сезона, но голевыми действиями не отметился. Симон пропустил в общей сложности пять игр в чемпионате Италии из-за травмы.

Матч между «Болоньей» и «Миланом» состоится в субботу, 30 января, стартовый свисток о начале встречи прозвучит в 17:00 по московскому времени.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Милан, Симон Кьяер
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