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​«Фиорентина» уже продаёт футболки Кокорина

26 Января 2021, 14:46,

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В клубном магазине «Фиорентины» уже появились футболки Александра Кокорина с 91-м номером, сообщает «Спорт-Экспресс» с места событий.

О подписании контракта с Александром Кокориным клуб Серии А должен объявить с минуты на минуту. В понедельник российский футболист прибыл во Флоренцию, прошёл медицинское обследование и даже дал некоторые комментарии. Кокорин заявил, что приехал забивать голы и помогать команде выигрывать титулы.

На сегодняшний день «Фиорентина» располагается только на двенадцатой строчке в таблице Серии А. Подписав Кокорина, «фиалки» рассчитывают решить проблемы на острие атаки – команда мало забивает (20 голов в 19 играх Серии А).
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Фиорентина, Александр Кокорин
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