​«Фиорентина» уже продаёт футболки Кокорина

В клубном магазине «Фиорентины» уже появились футболки Александра Кокорина с 91-м номером, сообщает «Спорт-Экспресс» с места событий.

О подписании контракта с Александром Кокориным клуб Серии А должен объявить с минуты на минуту. В понедельник российский футболист прибыл во Флоренцию, прошёл медицинское обследование и даже дал некоторые комментарии. Кокорин заявил, что приехал забивать голы и помогать команде выигрывать титулы.

На сегодняшний день «Фиорентина» располагается только на двенадцатой строчке в таблице Серии А. Подписав Кокорина, «фиалки» рассчитывают решить проблемы на острие атаки – команда мало забивает (20 голов в 19 играх Серии А).