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​Кокорин поприветствовал болельщиков «Фиорентины»

25 Января 2021, 16:18,

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Нападающий Александр Кокорин уже находится во Флоренции. Футболист подпишет контракт с «Фиорентиной» на три с половиной года, если успешно пройдёт медицинское обследование. А пока что пресс-служба «фиалок» опубликовала видео, на котором Кокорин говорит на русском и английском языках, что он рад прибыть во Флоренцию.

«Forza Viola!» - поприветствовал Кокорин поклонников «Фиорентины».

 

На текущий момент «Фиорентина» занимает двенадцатое место в турнирной таблице Серии А. Подписав Александра Кокорина, «фиалки» рассчитывают улучшить показатели результативности.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Фиорентина, Александр Кокорин
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