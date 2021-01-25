​Кокорин поприветствовал болельщиков «Фиорентины»

Нападающий Александр Кокорин уже находится во Флоренции. Футболист подпишет контракт с «Фиорентиной» на три с половиной года, если успешно пройдёт медицинское обследование. А пока что пресс-служба «фиалок» опубликовала видео, на котором Кокорин говорит на русском и английском языках, что он рад прибыть во Флоренцию.

«Forza Viola!» - поприветствовал Кокорин поклонников «Фиорентины».

На текущий момент «Фиорентина» занимает двенадцатое место в турнирной таблице Серии А. Подписав Александра Кокорина, «фиалки» рассчитывают улучшить показатели результативности.