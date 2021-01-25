​Кокорин поприветствовал болельщиков «Фиорентины»

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25 Января 2021, 16:18,
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Нападающий Александр Кокорин уже находится во Флоренции. Футболист подпишет контракт с «Фиорентиной» на три с половиной года, если успешно пройдёт медицинское обследование. А пока что пресс-служба «фиалок» опубликовала видео, на котором Кокорин говорит на русском и английском языках, что он рад прибыть во Флоренцию.
«Forza Viola!» - поприветствовал Кокорин поклонников «Фиорентины».
"Forza Viola!" #ForzaViola #Fiorentina #Kokorin pic.twitter.com/UuP4u4HPlw— ACF Fiorentina English (@ACFFiorentinaEN) January 25, 2021
На текущий момент «Фиорентина» занимает двенадцатое место в турнирной таблице Серии А. Подписав Александра Кокорина, «фиалки» рассчитывают улучшить показатели результативности.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Фиорентина, Александр Кокорин