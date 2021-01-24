«Кальяри» продлил контракт с Ди Франческо

«Кальяри» продлил контракт с главным тренером Эусебио Ди Франческо.

Как сообщила пресс-служба итальянского клуба, новое соглашение со специалистом рассчитано до 30 июня 2023 года.

«Я горжусь продлением контракта. Благодарю клуб за доверие. Это означает, что выводы делаются не только на основе результатов. Новое соглашение мотивирует меня добиваться большего, ситуация не удовлетворяет ни меня, ни команду. Мы не должны искать оправданий, нужно смотреть на свои собственные недостатки. Мы все должны делать горазд больше», - цитирует Ди Франческо пресс-служба «Кальяри».

После девятнадцати туров «Кальяри» занимает восемнадцатое место в Серии А.