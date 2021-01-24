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​Томори: «Был удивлён, когда мне позвонил Мальдини»

24 Января 2021, 16:27,

Global Look Press

Новичок «Милана» Фикайо Томори поделился эмоциями от перехода в итальянский клуб. «Россонери» арендовали двадцатитрехлетнего защитника у «Челси» до конца сезона с правом выкупа.

«Милан» - это клуб с великой историей, и я не мог отказаться от такой возможности», - сказал Томори в интервью пресс-службе клуба.

«Я был удивлён, когда мне позвонил Паоло Мальдини – лучший защитник в истории мирового футбола. Я знал, что это то место, где я хотел оказаться и хотел играть в футбол. Я очень рад», - отметил футболист.

В субботней игре против «Аталанты» Томори попал в заявку «Милана», но на поле не вышел.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Милан, Фикайо Томори
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