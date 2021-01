​В сеть просочилось изображение новой эмблемы «Интера»

Несколько дней назад стало известно, что миланский «Интер» изменит название и эмблему. La Gazzetta dello Sport сообщает на своих страницах о том, что технический спонсор «нерадзурри» - компания Nike - по неосторожности опубликовала в Twitter фотографию товара с новой эмблемой «Интера».

Как сообщает источник, публикация в скором времени была удалена, однако это было сделано недостаточно быстро, поэтому находчивые журналисты и болельщики успели сделать скриштоты.

Как и предполагалось, базой в новой эмблеме стали буквы I и M, обозначающие новое полное название «Интера» - Inter Milano.

Inter Milano, un tweet svela per errore il nuovo logo del club: la foto di un indumento dell'Inter uscita per sbaglio dai canali tematici dello sponsor tecnico, in grande evidenza le lettere I e M, la denominazione su cui punterà tutta la campagna di comunicazione



GDS pic.twitter.com/1tFAU6bi0n