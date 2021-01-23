«Аталанта» назвала сумму, за какую продаст Гомеса

Руководство «Аталанты» определилось с суммой отступных за аргентинского форварда Алехандро Гомеса, потерявшего место в составе команды из-за конфликта с главным тренером Джан Пьеро Гасперини.

Как сообщает портал Goal, итальянский клуб хочет выручить с продажи 32-летнего футболиста 15 миллионов евро. Главным претендентом на игрока считается «Севилья», однако андалусийцы готовы заплатить пять-шесть миллионов.

Ранее сообщалось, что испанский клуб договорился с Гомесом о подписании контракта.

В текущем сезоне Серии А Алехандро провел десять поединков, записав себе в актив четыре забитых мяча и две голевые передачи.