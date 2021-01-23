Чемпионат Италии. Серия А 2020-2021
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«Аталанта» назвала сумму, за какую продаст Гомеса

23 Января 2021, 14:44,

Global Look Press

Руководство «Аталанты» определилось с суммой отступных за аргентинского форварда Алехандро Гомеса, потерявшего место в составе команды из-за конфликта с главным тренером Джан Пьеро Гасперини.

Как сообщает портал Goal, итальянский клуб хочет выручить с продажи 32-летнего футболиста 15 миллионов евро. Главным претендентом на игрока считается «Севилья», однако андалусийцы готовы заплатить пять-шесть миллионов.

Ранее сообщалось, что испанский клуб договорился с Гомесом о подписании контракта.

В текущем сезоне Серии А Алехандро провел десять поединков, записав себе в актив четыре забитых мяча и две голевые передачи.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Аталанта, Алехандро Гомес
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Комментарии (2)
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0
beorn_n
23 Января 2021, 15:53

15 лямов за 32 летнего в период пандемии, многовато.

0
Misha_diablo_football
23 Января 2021, 17:24

+ещё контракт кончается летом...

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