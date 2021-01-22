Лахиялов: «Фиорентина» платит не за Кокорина, а за его фамилию»

Бывший нападающий грозненского «Терека» (ныне «Ахмат») и махачкалинского «Анжи» Шамиль Лахиялов считает, что у Александра Кокорина идеальный шанс перезапустить свою карьеру в итальянской «Фиорентине». Об этом Лахиялов сказал в разговоре с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым.

- Агентов Кокорина на протяжении его карьеры можно похвалить за их работу – не показывая больших результатов, Александр совершал довольно неплохие трансферы. Мы помним, как он перешёл в «Динамо» из «Анжи», где не сыграл ни одного матча, а сейчас он перешёл в неплохую европейскую команду из «Спартака», где за полгода забил только два мяча. Я думал, он психологически устойчив и справится с давлением в «Спартаке», но, к сожалению, ему мешали то травмы, то ещё что-то.

На мой взгляд, сумма около четырёх миллионов евро даже в период пандемии небольшая цена за форварда. «Фиорентина» платит скорее не за игрока Кокорина, а за его фамилию. По-моему, футболист Кокорин стоит намного дороже. Надеюсь, в Италии он выйдет на хороший уровень, поднимет свой ценник и обратит на себя внимание главного тренера сборной Черчесова.

Сейчас для Кокорина идеальный момент перезапустить карьеру. В Италии его особо никто не знает, поэтому к нему там не будет такого пристального внимания, как в России. Кокорина и возраст уже поджимает – думаю, это его последний шанс заиграть на более-менее высоком уровне в европейском чемпионате. «Фиорентина» испытывает в текущем сезоне определённые трудности, но они наверняка поправимы.