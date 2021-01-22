Далот: «Ибрагимович вселяет уверенность в игроков «Милана»

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22 Января 2021, 09:45,
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Защитник Диогу Далот, выступающий на правах аренды за «Милан», высказался о шведском нападающем Златане Ибрагимовиче.
«Ибра очень требователен к себе. Златан практически всегда первым приходит на тренировку. Глядя на него, мы видим, к чему нужно стремиться. Нужно очень много тренироваться, чтобы добиться такого же успеха. Мне нравится с ним работать, он вселяет уверенность в команду», - передает слова Далота портал Goal.
В текущем сезоне чемпионата Италии 39-летний шведский бомбардир провел восемь поединков, записав на свой счет 12 голов (три - с пенальти) и одну результативную передачу.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Милан, Златан Ибрагимович, Диогу Далот