Чемпионат Италии. Серия А 2020-2021
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Далот: «Ибрагимович вселяет уверенность в игроков «Милана»

22 Января 2021, 09:45,

Global Look Press

Защитник Диогу Далот, выступающий на правах аренды за «Милан», высказался о шведском нападающем Златане Ибрагимовиче.

«Ибра очень требователен к себе. Златан практически всегда первым приходит на тренировку. Глядя на него, мы видим, к чему нужно стремиться. Нужно очень много тренироваться, чтобы добиться такого же успеха. Мне нравится с ним работать, он вселяет уверенность в команду», - передает слова Далота портал Goal.

В текущем сезоне чемпионата Италии 39-летний шведский бомбардир провел восемь поединков, записав на свой счет 12 голов (три - с пенальти) и одну результативную передачу.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Милан, Златан Ибрагимович, Диогу Далот
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