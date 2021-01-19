​Манджукич стал игроком «Милана»

«Милан» посредством своего официального сайта объявил о подписании контракта с Марио Манджукичем. 34-летний хорватский футболист поставил подпись под трудовым договором сроком до конца текущего сезона и возможностью продления ещё на один год.

За «Милан» Манджукич будет играть под девятым номером.

С лета прошлого года Манджукич не имел клуба и пребывал в статусе свободного агента. Ранее хорват защищал цвета ряда известных клубов. В Италии Марио выступал за «Ювентус» и забил за команду 44 гола в 162 матчах.

На текущий момент «Милан» занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Италии.