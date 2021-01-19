​Манджукич стал игроком «Милана»

|
19 Января 2021, 14:22,
|
|
«Милан» посредством своего официального сайта объявил о подписании контракта с Марио Манджукичем. 34-летний хорватский футболист поставил подпись под трудовым договором сроком до конца текущего сезона и возможностью продления ещё на один год.
За «Милан» Манджукич будет играть под девятым номером.
С лета прошлого года Манджукич не имел клуба и пребывал в статусе свободного агента. Ранее хорват защищал цвета ряда известных клубов. В Италии Марио выступал за «Ювентус» и забил за команду 44 гола в 162 матчах.
На текущий момент «Милан» занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Италии.
|
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Милан, Трансферы футбола - зима 2021, Марио Манджукич, Трансферы футбола состоявшиеся - зима 2021
ну, держитесь теперь соперники Милана )))) старички сейчас пойдут клепать!!!