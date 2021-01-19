Чемпионат Италии. Серия А 2020-2021
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​Манджукич стал игроком «Милана»

19 Января 2021, 14:22,

twitter.com

«Милан» посредством своего официального сайта объявил о подписании контракта с Марио Манджукичем. 34-летний хорватский футболист поставил подпись под трудовым договором сроком до конца текущего сезона и возможностью продления ещё на один год.

За «Милан» Манджукич будет играть под девятым номером.

С лета прошлого года Манджукич не имел клуба и пребывал в статусе свободного агента. Ранее хорват защищал цвета ряда известных клубов. В Италии Марио выступал за «Ювентус» и забил за команду 44 гола в 162 матчах.

На текущий момент «Милан» занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Италии.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Милан, Трансферы футбола - зима 2021, Марио Манджукич, Трансферы футбола состоявшиеся - зима 2021
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Комментарии (2)
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0
White_Shark
19 Января 2021, 15:52
Бенвенуто, конечно, но как-то странно делать ставку на игрока 34 лет. Но не помешает уж точно, вопрос поможет ли...
0
NOBODY
19 Января 2021, 15:04

ну, держитесь теперь соперники Милана )))) старички сейчас пойдут клепать!!!

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