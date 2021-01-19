Клуб Серии А интересуется защитником «Барселоны»

Защитник Жан-Клер Тодибо, правами на которого владеет каталонская «Барселона», пользуется спросом в итальянской Серии А.

Согласно информации издания Сalciomercato, заинтересованность в подписании 21-летнего исполнителя проявляет «Парма», которая подыскивает усиление в оборонительную линию.

Стоит отметить, что в настоящий момент Тодибо выступает на правах аренды за лиссабонскую «Бенфику». Срок действия соглашения рассчитан до лета 2022-го года.

После 18 туров чемпионата Италии «Парма» набрала 13 баллов и располагается лишь на 19-м месте в турнирной таблице.