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Кулибали – о матч с «Ювентусом»: «Мы сделаем всё возможное, чтобы победить»

17 Января 2021, 20:50,

Global Look Press

Защитник «Наполи» Калиду Кулибали прокомментировал победу над «Фиорентиной» (6:0).

«Это был тяжелый матч, но мы сыграли здорово. Было важно победить, мы довольны своим выступлением, но необходимо продолжать работать. Мы должны стать лучше во многих компонентах.

Матч с «Ювентусом» в среду? Я рассчитываю только на победу. Мы знаем, что будет непросто, «Ювентус» - отличная команда. Важно подойти к матчу с правильным настроем, мы сделаем всё возможное, чтобы победить», - цитирует Кулибали Sky Sport.

Матч между «Наполи» и «Ювентусом» состоится в среду, 23 января, стартовый свисток о начале встречи прозвучит в 23:00 по московскому времени.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Наполи, Калиду Кулибали
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