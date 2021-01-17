Чемпионат Италии. Серия А 2020-2021
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Инсинье – о матче с «Ювентусом»: «Мы находимся в хорошей форме»

17 Января 2021, 17:55,

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Капитан «Наполи» Лоренцо Инсинье высказался о победе над «Фиорентиной» (6:0).

«Нам нужно было победить сегодня – это очень важно. Мы провели отличную игру. Да, мы допускали некоторые ошибки в прошлых играх, но футбол тем и прекрасен, что вы можете быстро их исправить.

Матч против «Ювентуса» в среду? Мы находимся в хорошей форме, но у них очень сильная команда, они сделают всё возможное, чтобы победить», - цитирует Инсинье DAZN.

Матч за Суперкубок Италии между «Ювентусом» и «Наполи» запланирован на среду, 20 января, стартовый свисток о начале встречи прозвучит в 23:00 по московскому времени.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Наполи, Фиорентина, Лоренцо Инсинье
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