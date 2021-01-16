Чемпионат Италии. Серия А 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

​Платини поставил Дибалу в один ряд с Марадоной

16 Января 2021, 19:37,

Global Look Press

Известный в прошлом футболист Мишель Платини высказался по поводу форварда «Ювентуса» Пауло Дибалы.

«Мне очень нравится Дибала. Он относится к числу таких игроков, как Марадона, Сивори, Неймар… Возможно, у него немного меньше таланта, но давайте посмотрим. Он не Роналду, он не Месси, он не реджиста. Он атакующий плеймейкер, играющий как нападающий.

Дибала догнал меня по голам и матчам в Серии А. Цифры – это одно, но мы разные игроки. Я всегда стараюсь избегать сравнений, но могу сказать, что он определённо лучше меня в одном – он на 40 лет моложе!

Он больше нападающий, чем я. Я был полузащитником, который много забивал, был командным игроком, который толкал игроков вперёд. Не то чтобы Дибала этого не делает, однако он более нападающий. Он не Платини. Он больше… в духе Марадоны», - сказал Платини La Gazzetta dello Sport.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Ювентус, Пауло Дибала, Мишель Платини
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Дубли Гризманна и Месси позволили «Барселоне» разгромить «Гранаду»
Дубли Гризманна и Месси позволили «Барселоне» разгромить «Гранаду»
Роналду повторил мировой рекорд по количеству голов за карьеру
Роналду повторил мировой рекорд по количеству голов за карьеру
Комментаторы «Матч ТВ» получили перечень англицизмов, которые запрещено употреблять в эфире
Комментаторы «Матч ТВ» получили перечень англицизмов, которые запрещено употреблять в эфире
Мбаппе и Холанн: Почему топ-клубы не должны выбирать только одного из них
Мбаппе и Холанн: Почему топ-клубы не должны выбирать только одного из них
Дортмундская «Боруссия» помогла «Баварии», за тайм разнеся «РБ Лейпциг»
Дортмундская «Боруссия» помогла «Баварии», за тайм разнеся «РБ Лейпциг»


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 5000 Обзор Играть
4 Бонус: 10000 Обзор Играть
5 Бонус: 19500 Обзор Играть
6 Бонус: 15000 Обзор Играть
7 Бонус: 500 Обзор Играть
8 Бонус: 1000 Обзор Играть
9 Бонус: 1000 Обзор Играть
10 Бонус: 1000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола