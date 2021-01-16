​Платини поставил Дибалу в один ряд с Марадоной

Известный в прошлом футболист Мишель Платини высказался по поводу форварда «Ювентуса» Пауло Дибалы.

«Мне очень нравится Дибала. Он относится к числу таких игроков, как Марадона, Сивори, Неймар… Возможно, у него немного меньше таланта, но давайте посмотрим. Он не Роналду, он не Месси, он не реджиста. Он атакующий плеймейкер, играющий как нападающий.

Дибала догнал меня по голам и матчам в Серии А. Цифры – это одно, но мы разные игроки. Я всегда стараюсь избегать сравнений, но могу сказать, что он определённо лучше меня в одном – он на 40 лет моложе!

Он больше нападающий, чем я. Я был полузащитником, который много забивал, был командным игроком, который толкал игроков вперёд. Не то чтобы Дибала этого не делает, однако он более нападающий. Он не Платини. Он больше… в духе Марадоны», - сказал Платини La Gazzetta dello Sport.