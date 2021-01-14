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​Стротман остаток сезона проведёт в «Дженоа»

14 Января 2021, 19:42,

Global Look Press

Полузащитник Кевин Стротман перебрался из «Марселя» в «Дженоа». Генуэзцы арендовали тридцатилетнего футболиста на остаток текущего сезона. Голландец уже успел провести первую тренировку в новой команде.

В текущем сезоне Стротман провёл за «Марсель» четырнадцать матчей во всех соревнованиях. Результативными действиями полузащитник не отмечался. Ранее Кевин уже выступал в Серии А, защищая цвета «Ромы» в период с 2013 по 2018 год.

Дебютировать за «Дженоа» Стротман может в ближайшее воскресенье, семнадцатого января, когда команда сыграет в Серии А против «Аталанты».
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Марсель, Дженоа, Трансферы футбола - зима 2021, Кевин Стротман, Трансферы футбола состоявшиеся - зима 2021
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