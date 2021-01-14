Чемпионат Италии. Серия А 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

Спортивный директор «Ювентуса» отреагировал на слухи о трансфере Шомуродова

14 Января 2021, 10:40,

Global Look Press

Спортивный директор туринского «Ювентуса» Фабио Паратичи отреагировал на слухи о возможном трансфере форварда Элдора Шомуродова, выступающего за «Дженоа».

«Шомуродов? Я уже говорил, что у нас достаточно боевой состав. Если на трансферном рынке будут хорошие варианты, мы их рассмотрим. В противном случае подписаний не будет. Нашему клубу некуда спешить», - приводит слова функционера издание Football Italia.

25-летний нападающий перешел в «Дженоа» первого октября 2020-го года из «Ростова». В текущем сезоне Серии А Элдор провел 11 поединков, записав на свой счет два забитых мяча и один ассист.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Ювентус, Элдор Шомуродов, Фабио Паратичи
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Дубли Гризманна и Месси позволили «Барселоне» разгромить «Гранаду»
Дубли Гризманна и Месси позволили «Барселоне» разгромить «Гранаду»
Роналду повторил мировой рекорд по количеству голов за карьеру
Роналду повторил мировой рекорд по количеству голов за карьеру
Комментаторы «Матч ТВ» получили перечень англицизмов, которые запрещено употреблять в эфире
Комментаторы «Матч ТВ» получили перечень англицизмов, которые запрещено употреблять в эфире
Снегопад помешал «Реалу» забить «Осасуне»
Снегопад помешал «Реалу» забить «Осасуне»
Холанн намерен расторгнуть контракт с «Боруссией» ради «Барселоны»
Холанн намерен расторгнуть контракт с «Боруссией» ради «Барселоны»


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 5000 Обзор Играть
4 Бонус: 10000 Обзор Играть
5 Бонус: 19500 Обзор Играть
6 Бонус: 15000 Обзор Играть
7 Бонус: 500 Обзор Играть
8 Бонус: 1000 Обзор Играть
9 Бонус: 1000 Обзор Играть
10 Бонус: 1000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола