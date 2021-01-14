Спортивный директор «Ювентуса» отреагировал на слухи о трансфере Шомуродова

Спортивный директор туринского «Ювентуса» Фабио Паратичи отреагировал на слухи о возможном трансфере форварда Элдора Шомуродова, выступающего за «Дженоа».

«Шомуродов? Я уже говорил, что у нас достаточно боевой состав. Если на трансферном рынке будут хорошие варианты, мы их рассмотрим. В противном случае подписаний не будет. Нашему клубу некуда спешить», - приводит слова функционера издание Football Italia.

25-летний нападающий перешел в «Дженоа» первого октября 2020-го года из «Ростова». В текущем сезоне Серии А Элдор провел 11 поединков, записав на свой счет два забитых мяча и один ассист.