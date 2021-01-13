«Наполи» назвал стоимость Кулибали

Руководство «Наполи» не собирается расставаться с сенегальским защитником Калиду Кулибали в текущее трансферное окно, об этом сообщает издание talkSPORT.

Согласно данным источника, президент неаполитанского клуба Аурелио де Лаурентис рассмотрит продажу игрока только в том случае, если за него предложат минимум 110 миллионов евро. Пока ни один из интересующихся клубов не сделал такого предложения.

Ранее сообщалось, что подписать Кулибали хотят топ-клубы из Манчестера и «Ливерпуль».

В нынешнем сезоне Серии А 29-летний африканец провел 12 матчей и получил две желтые карточки.