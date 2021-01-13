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«Наполи» назвал стоимость Кулибали

13 Января 2021, 08:31,

Global Look Press

Руководство «Наполи» не собирается расставаться с сенегальским защитником Калиду Кулибали в текущее трансферное окно, об этом сообщает издание talkSPORT.

Согласно данным источника, президент неаполитанского клуба Аурелио де Лаурентис рассмотрит продажу игрока только в том случае, если за него предложат минимум 110 миллионов евро. Пока ни один из интересующихся клубов не сделал такого предложения.

Ранее сообщалось, что подписать Кулибали хотят топ-клубы из Манчестера и «Ливерпуль».

В нынешнем сезоне Серии А 29-летний африканец провел 12 матчей и получил две желтые карточки.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Наполи, Калиду Кулибали
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