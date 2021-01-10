Паратичи – о возможном подписании Локателли: «Мы довольны нашими игроками»

Генеральный директор «Ювентуса» Фабио Паратичи прокомментировал слухи о возможном подписании полузащитника «Сассуоло» Мануэля Локателли.

«Мы очень довольны игроками, которые у нас есть. Локателли – талантливый игрок, но если бы я стал называть всех футболистов, которыми восхищаюсь, то это заняло бы у меня несколько часов.

Скамакка? Я уже сказал, что у нас очень конкурентоспособный состав. Так что давайте без спешки оценивать ситуацию, посмотрим, будут ли возможности на рынке», - цитирует Паратичи Sky Sport Italia.

23-летний Локателли сыграл пятнадцать матчей за «Сассуоло» в нынешнем сезоне, забил два гола и отдал одну голевую передачу.