Паратичи – о возможном подписании Локателли: «Мы довольны нашими игроками»

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10 Января 2021, 22:57,
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Генеральный директор «Ювентуса» Фабио Паратичи прокомментировал слухи о возможном подписании полузащитника «Сассуоло» Мануэля Локателли.
«Мы очень довольны игроками, которые у нас есть. Локателли – талантливый игрок, но если бы я стал называть всех футболистов, которыми восхищаюсь, то это заняло бы у меня несколько часов.
Скамакка? Я уже сказал, что у нас очень конкурентоспособный состав. Так что давайте без спешки оценивать ситуацию, посмотрим, будут ли возможности на рынке», - цитирует Паратичи Sky Sport Italia.
23-летний Локателли сыграл пятнадцать матчей за «Сассуоло» в нынешнем сезоне, забил два гола и отдал одну голевую передачу.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
|Теги: Ювентус, Фабио Паратичи, Мануэль Локателли