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Паратичи – о возможном подписании Локателли: «Мы довольны нашими игроками»

10 Января 2021, 22:57,

twitter.com

Генеральный директор «Ювентуса» Фабио Паратичи прокомментировал слухи о возможном подписании полузащитника «Сассуоло» Мануэля Локателли.

«Мы очень довольны игроками, которые у нас есть. Локателли – талантливый игрок, но если бы я стал называть всех футболистов, которыми восхищаюсь, то это заняло бы у меня несколько часов.

Скамакка? Я уже сказал, что у нас очень конкурентоспособный состав. Так что давайте без спешки оценивать ситуацию, посмотрим, будут ли возможности на рынке», - цитирует Паратичи Sky Sport Italia.

23-летний Локателли сыграл пятнадцать матчей за «Сассуоло» в нынешнем сезоне, забил два гола и отдал одну голевую передачу.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Ювентус, Фабио Паратичи, Мануэль Локателли
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