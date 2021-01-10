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«Лацио» разобрался с «Пармой», «Наполи» едва не потерял очки в битве с «Удинезе»

10 Января 2021, 18:54,

Global Look Press

В 17-м туре Серии А «Лацио» уверенно переиграл «Парму», воплотив в два безответных гола своё бесспорное преимущество. Голы на счету Луиса Альберто и Фелипе Кайседо.

«Наполи» поначалу не столь успешно, но драматичнее играл на выезде против «Удинезе». Лоренцо Инсинье забил с 11 метров, а соперник быстро ответил мячом Кевина Ласаньи. Лишь на 90-й минуте после подач со штрафного Тьемуэ Бакайоко ударом головой принес гостям победу - 2:1.

Протокол игры 
Парма 0:2 Лацио
    55' Альберто Луис (0:1)
    67' Кайседо Фелипе (0:2)
Сепе Луиджи Осорио Йордан   46' (Риччи Джакомо (   46') Алвеш Бруну Валенти Лаутаро   34' (Болог Ботонд (   34'   66') Бузи Максим   23' Эрнани Азеведо   63' Бругман Гастон   26'   63' (Инглезе Роберто (   63') Куртич Ясмин Зом Симон   75' (Михэйлэ Валентин (   75') Корнелиус Андреас Жервиньо Куасси
Запасные: Спрокати Маттиа Брунетта Хуан Сиприен Вилан Пеццелла Джузеппе Филиппо Ринальди Дези Якопо Камара Дрисса Коломби Симоне
Рейна Пепе Луис Фелипе Ачерби Франческо Раду Стефан Лаццари Мануэль   84' (Андерсон Джаван (   84') Милинкович-Савич Сергей Лукас Лейва   71' (Катальди Данило (   71') Альберто Луис   65' (Акпа-Акпро Жан-Даниэль (   65'   68') Марусич Адам   84' (Патрик (   84') Кайседо Фелипе   71' (Перейра Андреас (   71') Иммобиле Чиро
Запасные: Алиа Марко Армини Николо Фурланетто Алессио Пароло Марко Мурики Ведат Худт Уэсли Эскаланте Гонсало
10 января. Стадион "Эннио Тардини" (Парма).
Протокол игры  
Удинезе 1:2 Наполи
    15' Инсинье Лоренцо (0:1)
(1:1) Ласанья Кевин 27'    
    90' Бакайоко Тьемуэ (1:2)
Муссо Хуан Бекао Родриго Бонифаци Кевин Самир Каэтано   67' Молина Науэль Де Пауль Родриго Арслан Толгай-Али   44'   72' (Уолас Соуза (   72') Мандрагора Роландо Стрюгер-Ларсен Йенс   72' (Зеегелаар Марвин (   72'   86') Перейра Роберто Ласанья Кевин   81' (Несторовски Илья (   81')
Запасные: Де Майо Себастьян Оуведжан Томас Риго Алессандро Гаспарини Мануэль Палумбо Мартин Тер Авест Хидде Макенго Жан-Виктор Скуффет Симоне
Мерет Алекс Ди Лоренцо Джованни   37' Манолас Костас   16' (Максимович Никола (   16') Ррахмани Амир   46' (Руй Мариу (   46') Хюсай Эльсейд Фабиан Руис   68' (Элмас Эльиф (   68') Бакайоко Тьемуэ Лосано Ирвинг Зелиньски Пётр Инсинье Лоренцо Петанья Андреа   68' (Льоренте Фернандо (   68')
Запасные: Оспина Давид Гулам Фаузи Контини Никита Antonio Cioffi Политано Маттео Кулибали Калиду Демме Диего Лоботка Станислав
10 января. Стадион "Дачия-Арена" (Удине).


 

Протокол игры  
Верона 2:1 Кротоне
(1:0) Калинич Никола 16'    
(2:0) Димарко Федерико 25'    
    55' Мессьяс Жуниор (2:1)
Сильвестри Марко Ловато Маттео   42' Маньяни Джанджакомо   53'   63' (Ди Кармине Самуэль (   63') Чеккерини Федерико   13'   46' (Давидович Павел (   46') Фараони Марко Тамез Адриен Илич Иван Димарко Федерико Цаканьи Маттиа   75' (Колли Эбрима (   75') Барак Антонин Калинич Никола   63' (Гюнтер Корай (   63')
Запасные: Берарди Алессандро Удоги Дестини Четин Мерт Рюэгг Кевин Пандур Ивор Бесса Даниэль Сальседо Эдди Данци Андреа
Кордац Алекс Джиджи Коффи   47' Големич Владимир Луперто Себастьяно Молина Сальваторе   46' (Сими Нванкво (   46') Дзанеллато Никколо Эдуардо Энрике   46' (Перейра Педру II (   46'   89') Вулич Милош Реца Аркадиуш   56' Ривьер Эммануэль   77' (Драгус Денис (   77') Мессьяс Жуниор
Запасные: Рисполи Андреа Маццотта Антонио Креспи Джан Марко Куомо Джузеппе Крочата Джованни Силигарди Лука Петриччоне Якопо Рохас Луис Магальян Лисандро
10 января. Стадион "Марк-Антонио Бентегоди" (Верона).

 
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Наполи, Лацио, Удинезе, Парма
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