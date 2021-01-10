«Лацио» разобрался с «Пармой», «Наполи» едва не потерял очки в битве с «Удинезе»

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10 Января 2021, 18:54,
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В 17-м туре Серии А «Лацио» уверенно переиграл «Парму», воплотив в два безответных гола своё бесспорное преимущество. Голы на счету Луиса Альберто и Фелипе Кайседо.
«Наполи» поначалу не столь успешно, но драматичнее играл на выезде против «Удинезе». Лоренцо Инсинье забил с 11 метров, а соперник быстро ответил мячом Кевина Ласаньи. Лишь на 90-й минуте после подач со штрафного Тьемуэ Бакайоко ударом головой принес гостям победу - 2:1.
Протокол игры
|55' Альберто Луис (0:1)
|67' Кайседо Фелипе (0:2)
Сепе Луиджи • Осорио Йордан 46' ( Риччи Джакомо ( 46') • Алвеш Бруну • Валенти Лаутаро 34' ( Болог Ботонд ( 34' ) • 66'Бузи Максим • 23'Эрнани Азеведо • 63'Бругман Гастон 26' 63' ( Инглезе Роберто ( 63') • Куртич Ясмин • Зом Симон 75' ( Михэйлэ Валентин ( 75') • Корнелиус Андреас • Жервиньо Куасси
Запасные: Спрокати Маттиа • Брунетта Хуан • Сиприен Вилан • Пеццелла Джузеппе • Филиппо Ринальди • Дези Якопо • Камара Дрисса • Коломби Симоне
Рейна Пепе • Луис Фелипе • Ачерби Франческо • Раду Стефан • Лаццари Мануэль 84' ( Андерсон Джаван ( 84') • Милинкович-Савич Сергей • Лукас Лейва 71' ( Катальди Данило ( 71') • Альберто Луис 65' ( Акпа-Акпро Жан-Даниэль ( 65' ) • 68'Марусич Адам 84' ( Патрик ( 84') • Кайседо Фелипе 71' ( Перейра Андреас ( 71') • Иммобиле Чиро
Запасные: Алиа Марко • Армини Николо • Фурланетто Алессио • Пароло Марко • Мурики Ведат • Худт Уэсли • Эскаланте Гонсало
10 января. Стадион "Эннио Тардини" (Парма).
Протокол игры
|15' Инсинье Лоренцо (0:1)
|(1:1) Ласанья Кевин 27'
|90' Бакайоко Тьемуэ (1:2)
Муссо Хуан • Бекао Родриго • Бонифаци Кевин • Самир Каэтано • 67'Молина Науэль • Де Пауль Родриго • Арслан Толгай-Али 44' 72' ( Уолас Соуза ( 72') • Мандрагора Роландо • Стрюгер-Ларсен Йенс 72' ( Зеегелаар Марвин ( 72' ) • 86'Перейра Роберто • Ласанья Кевин 81' ( Несторовски Илья ( 81')
Запасные: Де Майо Себастьян • Оуведжан Томас • Риго Алессандро • Гаспарини Мануэль • Палумбо Мартин • Тер Авест Хидде • Макенго Жан-Виктор • Скуффет Симоне
Мерет Алекс • Ди Лоренцо Джованни • 37'Манолас Костас 16' ( Максимович Никола ( 16') • Ррахмани Амир 46' ( Руй Мариу ( 46') • Хюсай Эльсейд • Фабиан Руис 68' ( Элмас Эльиф ( 68') • Бакайоко Тьемуэ • Лосано Ирвинг • Зелиньски Пётр • Инсинье Лоренцо • Петанья Андреа 68' ( Льоренте Фернандо ( 68')
Запасные: Оспина Давид • Гулам Фаузи • Контини Никита • Antonio Cioffi • Политано Маттео • Кулибали Калиду • Демме Диего • Лоботка Станислав
10 января. Стадион "Дачия-Арена" (Удине).
Протокол игры
|(1:0) Калинич Никола 16'
|(2:0) Димарко Федерико 25'
|55' Мессьяс Жуниор (2:1)
Сильвестри Марко • Ловато Маттео • 42'Маньяни Джанджакомо 53' 63' ( Ди Кармине Самуэль ( 63') • Чеккерини Федерико 13' 46' ( Давидович Павел ( 46') • Фараони Марко • Тамез Адриен • Илич Иван • Димарко Федерико • Цаканьи Маттиа 75' ( Колли Эбрима ( 75') • Барак Антонин • Калинич Никола 63' ( Гюнтер Корай ( 63')
Запасные: Берарди Алессандро • Удоги Дестини • Четин Мерт • Рюэгг Кевин • Пандур Ивор • Бесса Даниэль • Сальседо Эдди • Данци Андреа
Кордац Алекс • Джиджи Коффи • 47'Големич Владимир • Луперто Себастьяно • Молина Сальваторе 46' ( Сими Нванкво ( 46') • Дзанеллато Никколо • Эдуардо Энрике 46' ( Перейра Педру II ( 46' ) • 89'Вулич Милош • Реца Аркадиуш • 56'Ривьер Эммануэль 77' ( Драгус Денис ( 77') • Мессьяс Жуниор
Запасные: Рисполи Андреа • Маццотта Антонио • Креспи Джан Марко • Куомо Джузеппе • Крочата Джованни • Силигарди Лука • Петриччоне Якопо • Рохас Луис • Магальян Лисандро
10 января. Стадион "Марк-Антонио Бентегоди" (Верона).
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Наполи, Лацио, Удинезе, Парма