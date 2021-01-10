«Лацио» разобрался с «Пармой», «Наполи» едва не потерял очки в битве с «Удинезе»

В 17-м туре Серии А «Лацио» уверенно переиграл «Парму», воплотив в два безответных гола своё бесспорное преимущество. Голы на счету Луиса Альберто и Фелипе Кайседо.

«Наполи» поначалу не столь успешно, но драматичнее играл на выезде против «Удинезе». Лоренцо Инсинье забил с 11 метров, а соперник быстро ответил мячом Кевина Ласаньи. Лишь на 90-й минуте после подач со штрафного Тьемуэ Бакайоко ударом головой принес гостям победу - 2:1.



