Чемпионат Италии. Серия А 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

​Агент подтвердил интерес «Ювентуса» к Локателли

10 Января 2021, 12:46,

Global Look Press

Агент полузащитника «Сассуоло» Мануэля Локателли Стефано Кастельнуово подтвердил интерес к футболисту со стороны «Ювентуса».

«Ювентус» был заинтересован в подписании Локателли прошлым летом, но клубы не пришли к соглашению. Это может случиться в будущем, а пока у Мануэля всё хорошо в «Сассуоло». Возможно, в ситуации с «Ювентусом» следующим летом нам повезёт больше», - высказался агент в интервью Tuttosport.

Мануэль Локателли является воспитанником «Милана». В 2018 году «Сассуоло» взял игрока в аренду, а через год – выкупил права на полузащитника.

Авторитетный портал transfermarkt оценивает 23-летнего Мануэля Локателли в 35 миллионов евро.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Ювентус, Сассуоло, Мануэль Локателли
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Куман опозорился, выгнав Суареса из «Барселоны»
Куман опозорился, выгнав Суареса из «Барселоны»
Дубли Гризманна и Месси позволили «Барселоне» разгромить «Гранаду»
Дубли Гризманна и Месси позволили «Барселоне» разгромить «Гранаду»
«Ювентус» поверг в шок «Милан» и прервал его 27-матчевую беспроигрышную серию
«Ювентус» поверг в шок «Милан» и прервал его 27-матчевую беспроигрышную серию
«Манчестер Сити» легко выиграл дерби у «дьяволов» Сульшера и вышел в финал Кубка лиги
«Манчестер Сити» легко выиграл дерби у «дьяволов» Сульшера и вышел в финал Кубка лиги
Феерия Месси помогла «Барселоне» победить в Бильбао
Феерия Месси помогла «Барселоне» победить в Бильбао


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 5000 Обзор Играть
4 Бонус: 10000 Обзор Играть
5 Бонус: 19500 Обзор Играть
6 Бонус: 15000 Обзор Играть
7 Бонус: 500 Обзор Играть
8 Бонус: 1000 Обзор Играть
9 Бонус: 1000 Обзор Играть
10 Бонус: 1000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола