​Агент подтвердил интерес «Ювентуса» к Локателли

Агент полузащитника «Сассуоло» Мануэля Локателли Стефано Кастельнуово подтвердил интерес к футболисту со стороны «Ювентуса».

«Ювентус» был заинтересован в подписании Локателли прошлым летом, но клубы не пришли к соглашению. Это может случиться в будущем, а пока у Мануэля всё хорошо в «Сассуоло». Возможно, в ситуации с «Ювентусом» следующим летом нам повезёт больше», - высказался агент в интервью Tuttosport.

Мануэль Локателли является воспитанником «Милана». В 2018 году «Сассуоло» взял игрока в аренду, а через год – выкупил права на полузащитника.

Авторитетный портал transfermarkt оценивает 23-летнего Мануэля Локателли в 35 миллионов евро.