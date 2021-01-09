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Конте: «Иногда я должен быть резок с игроками, но это для их блага»

09 Января 2021, 21:46,

Global Look Press

Главный тренер «Интера» Антонио Конте ответил на вопрос о полузащитнике Артуро Видале, которого он раскритиковал неделей ранее.

«На этой неделе Артуро тренировался правильно, он продемонстрировал целеустремленность. Знаете, иногда я стараюсь быть мягким со своими игроками, а иногда я должен быть резким, но это всё для их блага. Видаль очень хорошо меня знает, он понимает, что если мне что-то не нравится, то я никогда не буду молчать», - цитирует итальянского специалиста Sky Sports.

33-летний чилиец перешёл в «Интер» в летнее трансферное окно, заключив с клубом из Милана контракт сроком на два года.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Интер Милан, Антонио Конте, Артуро Видаль
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