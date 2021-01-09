Конте: «Иногда я должен быть резок с игроками, но это для их блага»

Главный тренер «Интера» Антонио Конте ответил на вопрос о полузащитнике Артуро Видале, которого он раскритиковал неделей ранее.

«На этой неделе Артуро тренировался правильно, он продемонстрировал целеустремленность. Знаете, иногда я стараюсь быть мягким со своими игроками, а иногда я должен быть резким, но это всё для их блага. Видаль очень хорошо меня знает, он понимает, что если мне что-то не нравится, то я никогда не буду молчать», - цитирует итальянского специалиста Sky Sports.

33-летний чилиец перешёл в «Интер» в летнее трансферное окно, заключив с клубом из Милана контракт сроком на два года.