Агент Чалханоглу на следующей неделе встретится с руководством «Милана»

«Милан» продолжает вести переговоры с полузащитником Хаканом Чалханоглу о продлении контракта.

Как сообщает Sky Sports, представитель турецкого футболиста на следующей неделе прилетит в Италию, чтобы обсудить последнее предложение «Милана».

Напомним, что стороны уже долгое время не могут договориться о продлении контракта. Действующее соглашение 26-летнего полузащитника с «Миланом» действует до 30 июня 2021 года.

В нынешнем сезоне Чалханоглу сыграл 22 матча за итальянский клуб во всех турнирах, забил шесть голов и отдал девять голевых передач. Трансферная стоимость Чалханоглу оценивается в 35 миллионов евро.