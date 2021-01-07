Д’Амброзио принял извинения Лериса за нанесенную травму: «Такое случается»

Полузащитник «Сампдории» Мехди Лерис принес извинения защитнику «Интера» Данило Д’Амброзио за нанесенную травму.

«Я опоздал к мячу, но не собирался причинять тебе боль. Прошу прощения, Данило. Надеюсь, что повреждение окажется несерьезным, и ты вернёшься уже в ближайшее время», - написал Лерис в «Инстаграме.

Футболист «Интера» принял извинения, ответив Лерису в «Инстаграме»: «К сожалению, такое случается, спасибо за сообщение, Лерис».

Напомним, что матч между «Сампдорией» и «Интером» завершился победой хозяев со счётом 2:1. О серьёзности травмы Д’Амброзио станет известно позднее.