Д’Амброзио принял извинения Лериса за нанесенную травму: «Такое случается»

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07 Января 2021, 16:56,
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Полузащитник «Сампдории» Мехди Лерис принес извинения защитнику «Интера» Данило Д’Амброзио за нанесенную травму.
«Я опоздал к мячу, но не собирался причинять тебе боль. Прошу прощения, Данило. Надеюсь, что повреждение окажется несерьезным, и ты вернёшься уже в ближайшее время», - написал Лерис в «Инстаграме.
Футболист «Интера» принял извинения, ответив Лерису в «Инстаграме»: «К сожалению, такое случается, спасибо за сообщение, Лерис».
Напомним, что матч между «Сампдорией» и «Интером» завершился победой хозяев со счётом 2:1. О серьёзности травмы Д’Амброзио станет известно позднее.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
|Теги: Данило Д’Амброзио, Мехди Лерис
Настоящий римлянин. Пусть даже из Милана.