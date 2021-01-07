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Д’Амброзио принял извинения Лериса за нанесенную травму: «Такое случается»

07 Января 2021, 16:56,

Global Look Press

Полузащитник «Сампдории» Мехди Лерис принес извинения защитнику «Интера» Данило Д’Амброзио за нанесенную травму.

«Я опоздал к мячу, но не собирался причинять тебе боль. Прошу прощения, Данило. Надеюсь, что повреждение окажется несерьезным, и ты вернёшься уже в ближайшее время», - написал Лерис в «Инстаграме.

Футболист «Интера» принял извинения, ответив Лерису в «Инстаграме»: «К сожалению, такое случается, спасибо за сообщение, Лерис».

Напомним, что матч между «Сампдорией» и «Интером» завершился победой хозяев со счётом 2:1. О серьёзности травмы Д’Амброзио станет известно позднее.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Данило Д’Амброзио, Мехди Лерис
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Комментарии (1)
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Кар Карыч
07 Января 2021, 17:05

Настоящий римлянин. Пусть даже из Милана.

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