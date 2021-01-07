Шомуродов - лучший игрок «Дженоа» в матче против «Сассуоло»

Форвард «Дженоа» Элдор Шомуродов, известный в России по выступлениям за «Ростов», признан лучшим футболистом генуэзского коллектива в матче 16-го тура чемпионата Италии против «Сассуоло». Об этом информирует издание La Gazzetta dello Sport.

Напомним, что в гостевом поединке Шомуродов отметился забитым мячом. Однако этот мяч не пас «Дженоа», команда уступила со счетом 1:2.

В нынешнем розыгрыше итальянской Серии А 25-летний нападающий провел десять матчей, записав на свой счет два забитых мяча и одну результативную передачу.

После 16 туров «Дженоа» занимает 19-е место в турнирной таблице чемпионата Италии.