Чемпионат Италии. Серия А 2020-2021
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Шомуродов - лучший игрок «Дженоа» в матче против «Сассуоло»

07 Января 2021, 12:11,

Global Look Press

Форвард «Дженоа» Элдор Шомуродов, известный в России по выступлениям за «Ростов», признан лучшим футболистом генуэзского коллектива в матче 16-го тура чемпионата Италии против «Сассуоло». Об этом информирует издание La Gazzetta dello Sport.

Напомним, что в гостевом поединке Шомуродов отметился забитым мячом. Однако этот мяч не пас «Дженоа», команда уступила со счетом 1:2.

В нынешнем розыгрыше итальянской Серии А 25-летний нападающий провел десять матчей, записав на свой счет два забитых мяча и одну результативную передачу.

После 16 туров «Дженоа» занимает 19-е место в турнирной таблице чемпионата Италии.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Элдор Шомуродов
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