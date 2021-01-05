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Наингголан: «Конте дал мне восемь минут, а затем обвинял во всём»

05 Января 2021, 14:26,

Global Look Press

В зимнее трансферное окно полузащитник Раджа Наингголан успел сменить «Интер» на «Кальяри». Бельгиец снова перешёл в клуб из Сардинии на правах аренды, пожаловавшись на то, что в миланском клубе он так и не получил шанса себя проявить.  

«В «Интере» у меня был отличный тренер. Но мне было больно, когда он дал мне только восемь минут в матче, а затем указал на меня как на виновного во всём. Что я мог сделать за восемь минут? Я не устраивал споры тогда, не собираюсь делать этого и сейчас.

Я здоров, я в порядке. Я не пропускал тренировки и ни разу не опаздывал на них», - рассказал Наингголан Il Corriere dello Sport.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Интер Милан, Антонио Конте, Кальяри, Раджа Наингголан
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Комментарии (2)
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0
Underdog
05 Января 2021, 14:36

Жаль,что у него так сложилась карьера

0
Zenituwka
05 Января 2021, 14:42

Точно, да и вредные привычки этому поспособствовали. Думаю, он мог статить лучшим в мире на своей позиции.

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