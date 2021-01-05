Наингголан: «Конте дал мне восемь минут, а затем обвинял во всём»

В зимнее трансферное окно полузащитник Раджа Наингголан успел сменить «Интер» на «Кальяри». Бельгиец снова перешёл в клуб из Сардинии на правах аренды, пожаловавшись на то, что в миланском клубе он так и не получил шанса себя проявить.

«В «Интере» у меня был отличный тренер. Но мне было больно, когда он дал мне только восемь минут в матче, а затем указал на меня как на виновного во всём. Что я мог сделать за восемь минут? Я не устраивал споры тогда, не собираюсь делать этого и сейчас.

Я здоров, я в порядке. Я не пропускал тренировки и ни разу не опаздывал на них», - рассказал Наингголан Il Corriere dello Sport.