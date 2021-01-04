Полузащитник «Дженоа» Роваллеа перейдёт в «Ювентус»

Итальянский полузащитник «Дженоа» Николо Ровелла близок к переходу в один из сильнейших клубов Европы.

Как сообщает журналист Джанлука Ди Марцио на своём сайте, Ровелла ведёт переговоры с «Ювентусом». Сторонам осталось согласовать последние детали, после чего сделка будет закрыта. Зарплата Ровеллы в «Ювентусе» составит порядка одного миллиона евро в год.

Контракт 19-летнего полузащитника с «Дженоа» рассчитан до 30 июня 2021 года.

В нынешнем сезоне Ровелла сыграл девять матчей за итальянский клуб во всех турнирах, но голевыми действиями не отметился. Отметим, что Николо выступал за сборные Италии разных возрастов.