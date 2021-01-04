Чемпионат Италии. Серия А 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

Полузащитник «Дженоа» Роваллеа перейдёт в «Ювентус»

04 Января 2021, 21:54,

Global Look Press

Итальянский полузащитник «Дженоа» Николо Ровелла близок к переходу в один из сильнейших клубов Европы.

Как сообщает журналист Джанлука Ди Марцио на своём сайте, Ровелла ведёт переговоры с «Ювентусом». Сторонам осталось согласовать последние детали, после чего сделка будет закрыта. Зарплата Ровеллы в «Ювентусе» составит порядка одного миллиона евро в год.

Контракт 19-летнего полузащитника с «Дженоа» рассчитан до 30 июня 2021 года.

В нынешнем сезоне Ровелла сыграл девять матчей за итальянский клуб во всех турнирах, но голевыми действиями не отметился. Отметим, что Николо выступал за сборные Италии разных возрастов.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Ювентус, Николо Ровелла
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
«Барселона» не смогла обыграть «Эйбар»
«Барселона» не смогла обыграть «Эйбар»
«Реал» так и не смог вырвать победу в матче с «Эльче»
«Реал» так и не смог вырвать победу в матче с «Эльче»
С Новым годом 2021!
С Новым годом 2021!
Дубль Роналду помог «Ювентусу» разобраться с «Удинезе»
Дубль Роналду помог «Ювентусу» разобраться с «Удинезе»
Крах «Барселоны»: Куман плачет, что без Месси некому делать разницу
Крах «Барселоны»: Куман плачет, что без Месси некому делать разницу


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 5000 Обзор Играть
4 Бонус: 10000 Обзор Играть
5 Бонус: 19500 Обзор Играть
6 Бонус: 15000 Обзор Играть
7 Бонус: 500 Обзор Играть
8 Бонус: 1000 Обзор Играть
9 Бонус: 1000 Обзор Играть
10 Бонус: 1000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола