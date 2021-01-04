Пирло: «Дибала нужен «Ювентусу»

Наставник туринского «Ювентуса» Андреа Пирло ответил на вопрос о будущем аргентинского форварда Пауло Дибалы в клубе.

«Дибала нужен «Ювентусу», а мы нужны ему. Пауло очень здорово работал в течение последней недели на тренировках. Во время матча с «Удинезе» он находился в своей лучшей форме. Дибала остался на поле до самого конца, ведь мы ждали гола от него», - приводит слова 41-летнего специалиста издание Dazn.

Ранее сообщалось, что аргентинский нападающий может покинуть «старую синьору», если не подпишет новый контракт. Трудовой договор между сторонами рассчитан до лета 2022-го года.