Эрнандес – лучший игрок Серии А в декабре

Фланговый защитник «Милана» Тео Эрнандес признан лучшим игроком декабря в Серии А.

В голосовании принимали участие все футболисты, выступающий в первых трёх итальянских лигах. В декабре Эрнандес сыграл четыре матча в Серии А, забил три гола и отдал одну голевую передачу.

Отметим, что «Милан» Эрнандеса после четырнадцати туров занимает первое место в чемпионате Италии, опережая идущий следом «Интер» на один зачётный балл.

23-летний француз пропустит матч против «Беневенто», который состоится 3 января, из-за перебора жёлтых карточек.

Эрнандес выступает за «Милан» с июля 2019 года.