Чемпионат Италии. Серия А 2020-2021
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Эрнандес – лучший игрок Серии А в декабре

30 Декабря 2020, 22:47,

Global Look Press

Фланговый защитник «Милана» Тео Эрнандес признан лучшим игроком декабря в Серии А.

В голосовании принимали участие все футболисты, выступающий в первых трёх итальянских лигах. В декабре Эрнандес сыграл четыре матча в Серии А, забил три гола и отдал одну голевую передачу.

Отметим, что «Милан» Эрнандеса после четырнадцати туров занимает первое место в чемпионате Италии, опережая идущий следом «Интер» на один зачётный балл.

23-летний француз пропустит матч против «Беневенто», который состоится 3 января, из-за перебора жёлтых карточек.

Эрнандес выступает за «Милан» с июля 2019 года.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Милан, Тео Эрнандес
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