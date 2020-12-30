Наингголан: «Хочу вновь получать радость от игры в футбол»

Полузащитник «Интера» Раджа Наингголан высказался о предстоящем переходе в «Кальяри».

«Хочу вновь получать радость от игры в футбол, этого лиши меня в первой части сезона. Я просто хочу, чтобы обо мне делали выводы по моим действиям на поле, то, что я иногда читаю в прессе, является абсурдным.

Надеюсь, что я останусь в «Кальяри» и на следующий сезон. Посмотрим, что будет. Возникает ощущение, будто меня бросают из стороны в сторону.

Надеюсь, что у меня получится поделиться опытом с командой и помочь «Кальяри» добиться успехов», - цитирует Наингголан Centotrentuno.com.

Ожидается, что «Кальяри» арендует полузащитника до конца сезона.