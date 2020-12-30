​Наингголан пройдёт медобследование для «Кальяри»

Полузащитник «Интера» Раджа Наингголан, вероятно, в январское трансферное окно перейдёт в «Кальяри». Речь идёт об аренде до конца текущего сезона. Как сообщает Tuttomercatoweb, клуб из Сардинии уже назначил бельгийскому футболисту медицинское обследование.

Наингголан выступал за «Кальяри» в аренде в прошлом сезоне, но летом клуб не смог договориться с «Интером» о сохранении футболиста в своих рядах.

В этом сезоне 32-летний Раджа Наингголан практически не получал игрового времени в «Интере». В четырёх матчах чемпионата Италии бельгиец провёл на футбольном поле только сорок две минуты.