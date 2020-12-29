Чемпионат Италии. Серия А 2020-2021
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​В Италии сообщили, что «Спартаку» по-прежнему интересен Хюсай

29 Декабря 2020, 20:28,

Global Look Press

Журналист RAI Sport Чиро Венерато, являющий экспертом по трансферам, высказался по поводу будущего защитника «Наполи» Эльсейда Хюсая.

«Конечно, наиболее конкретный интерес к Хюсаю исходит от «Ромы», но может появиться ещё какая-то другая команда. Есть ещё московский «Спартак», который уже зондировал почву, отправляя официальное письмо «Наполи», но Дженнаро Гаттузо заблокировал этот переход. Для игрока приоритетом является Италия», - сказал Венерато на Radio Kiss Kiss Napoli.

В сезоне 2020/2021 26-летний Эльсейд Хюсай, которого портал transfermarkt оценивает в 14 миллионов евро, провёл восемь матчей за «Наполи».
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Спартак Москва, Наполи, Эльсейд Хюсай
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