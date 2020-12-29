«Рома» хочет избавиться от Пасторе

31-летний хавбек Хавьер Пасторе, правами на которого владеет «Рома», может сменить клубную прописку в зимнее трансферное окно. Об этом информирует издание Corriere dello Sport.

Согласно данным источника, в итальянском клубе недовольны высокой травматичностью аргентинца и хотят расторгнуть с ним контракт. Действующее трудовое соглашение Пасторе с «волками» рассчитано до середины 2023-го года. Его заработная плата составляет 4,5 миллиона евро в год.

Ранее сообщалось об интересе к Хавьеру со стороны петербургского «Зенита».

В нынешнем сезоне чемпионата Италии полузащитник не сыграл ни одного поединка.