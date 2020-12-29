«Рома» хочет избавиться от Пасторе

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29 Декабря 2020, 08:22,
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31-летний хавбек Хавьер Пасторе, правами на которого владеет «Рома», может сменить клубную прописку в зимнее трансферное окно. Об этом информирует издание Corriere dello Sport.
Согласно данным источника, в итальянском клубе недовольны высокой травматичностью аргентинца и хотят расторгнуть с ним контракт. Действующее трудовое соглашение Пасторе с «волками» рассчитано до середины 2023-го года. Его заработная плата составляет 4,5 миллиона евро в год.
Ранее сообщалось об интересе к Хавьеру со стороны петербургского «Зенита».
В нынешнем сезоне чемпионата Италии полузащитник не сыграл ни одного поединка.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Рома, Трансферы футбола - зима 2021, Хавьер Пасторе