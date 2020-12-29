Чемпионат Италии. Серия А 2020-2021
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«Рома» хочет избавиться от Пасторе

29 Декабря 2020, 08:22,

Global Look Press

31-летний хавбек Хавьер Пасторе, правами на которого владеет «Рома», может сменить клубную прописку в зимнее трансферное окно. Об этом информирует издание Corriere dello Sport.

Согласно данным источника, в итальянском клубе недовольны высокой травматичностью аргентинца и хотят расторгнуть с ним контракт. Действующее трудовое соглашение Пасторе с «волками» рассчитано до середины 2023-го года. Его заработная плата составляет 4,5 миллиона евро в год.

Ранее сообщалось об интересе к Хавьеру со стороны петербургского «Зенита».

В нынешнем сезоне чемпионата Италии полузащитник не сыграл ни одного поединка.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Рома, Трансферы футбола - зима 2021, Хавьер Пасторе
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