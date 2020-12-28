Агент: «Конти может покинуть «Милан» зимой»

Агент защитника «Милана» Андреа Конти высказался о будущем своего клиента.

«Конти разочарован количеством игрового времени, которое он получает в «Милане», посмотрим, что будет дальше. В прошлом году Андреа доказал, что способен выступать за этот клуб, несмотря на кучу проблем, которые обрушились на него, именно поэтому мне было бы больно видеть, как Конти играет в другой команде.

Если Конти останется в «Милане», а ситуация не изменится к лету, то это будет провалом. Пиоли всегда говорил, что будет уделять должное внимание Андреа. Мы оценим все плюсы и минусы в январе, а после этого примем решение», - цитирует агента MilanNews.it.

В нынешнем сезоне Конти принял участие лишь в двух матчах «Милана».