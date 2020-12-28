Чемпионат Италии. Серия А 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

Агент: «Конти может покинуть «Милан» зимой»

28 Декабря 2020, 23:54,

Global Look Press

Агент защитника «Милана» Андреа Конти высказался о будущем своего клиента.

«Конти разочарован количеством игрового времени, которое он получает в «Милане», посмотрим, что будет дальше. В прошлом году Андреа доказал, что способен выступать за этот клуб, несмотря на кучу проблем, которые обрушились на него, именно поэтому мне было бы больно видеть, как Конти играет в другой команде.

Если Конти останется в «Милане», а ситуация не изменится к лету, то это будет провалом. Пиоли всегда говорил, что будет уделять должное внимание Андреа. Мы оценим все плюсы и минусы в январе, а после этого примем решение», - цитирует агента MilanNews.it.

В нынешнем сезоне Конти принял участие лишь в двух матчах «Милана».
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Милан, Андреа Конти
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
«Милан» на 90-й минуте забил третий, победный мяч в ворота «Лацио»
«Милан» на 90-й минуте забил третий, победный мяч в ворота «Лацио»
Игонин: «В «Зените» нет ни одного футболиста уровня Лиги чемпионов»
Игонин: «В «Зените» нет ни одного футболиста уровня Лиги чемпионов»
«Спартак» - лучший российский клуб в истории Лиги чемпионов
«Спартак» - лучший российский клуб в истории Лиги чемпионов
Роналду – лучший футболист 21 века по версии Globe Soccer
Роналду – лучший футболист 21 века по версии Globe Soccer
Акинфеев может принять участие в выборах в Госдуму от «Единой России»
Акинфеев может принять участие в выборах в Госдуму от «Единой России»


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 5000 Обзор Играть
4 Бонус: 10000 Обзор Играть
5 Бонус: 19500 Обзор Играть
6 Бонус: 15000 Обзор Играть
7 Бонус: 500 Обзор Играть
8 Бонус: 1000 Обзор Играть
9 Бонус: 1000 Обзор Играть
10 Бонус: 1000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола