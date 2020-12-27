​«Интер» сохраняет интерес к Жервиньо

«Интер» сохраняет интерес к вингеру Жервиньо, который может покинуть «Парму» в зимнее трансферное окно. Об этом в Twitter сообщил известный итальянский журналист Николо Скира. Также информацию по 33-летнему игроку запросил «Аль-Хилаль» из Саудовской Аравии.

В двенадцати матчах текущего чемпионата Италии Жервиньо записал на свой счёт четыре гола и одну результативную передачу на партнёра. Авторитетный портал transfermarkt оценивает 33-летнего вингера в 5 миллионов евро.

Стоит отметить, что до «Пармы» в Италии Жервиньо защищал цвета ещё одного клуба – «Ромы».