Чемпионат Италии. Серия А 2020-2021
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​«Интер» сохраняет интерес к Жервиньо

27 Декабря 2020, 14:33,

LiveSport.Ru

«Интер» сохраняет интерес к вингеру Жервиньо, который может покинуть «Парму» в зимнее трансферное окно. Об этом в Twitter сообщил известный итальянский журналист Николо Скира. Также информацию по 33-летнему игроку запросил «Аль-Хилаль» из Саудовской Аравии.

В двенадцати матчах текущего чемпионата Италии Жервиньо записал на свой счёт четыре гола и одну результативную передачу на партнёра. Авторитетный портал transfermarkt оценивает 33-летнего вингера в 5 миллионов евро.

Стоит отметить, что до «Пармы» в Италии Жервиньо защищал цвета ещё одного клуба – «Ромы».
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Интер Милан, Парма, Трансферы футбола - зима 2021, Жервиньо
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