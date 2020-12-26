​Мальдини поговорил об альтернативах Ибрагимовичу

Технический директор «Милана» Паоло Мальдини высказался по поводу трансферных планов клуба.

«Может быть, мы подойдём к трансферному рынку творчески. Поищем какие-то варианты, не расстраивая команду, которая доказала свою конкурентоспособность.

Заменить Ибрагимовича? У нас есть много альтернатив. Это Леау, Ребич, Коломбо… Даниэль [Мальдини] тоже играл на этой позиции. Плюс у нас есть много молодых футболистов, в которых мы верим», - сказал Мальдини в эфире RAI Sport.

39-летний Ибрагимович более месяца пропустил из-за травмы. При этом в шести матчах текущего чемпионата Италии швед забил десять голов.