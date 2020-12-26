Три клуба Примеры претендуют на полузащитника «Милана»

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26 Декабря 2020, 09:38,
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Хавбек Самуэль Кастильехо, выступающий в итальянской Серии А за «Милан», имеет варианты продолжения карьеры в Примере. Об этом информирует издание Mundo Deportivo.
Согласно данным источника, в подписании 25-летнего испанского футболиста заинтересованы мадридский «Атлетико», «Севилья» и «Валенсия». Также не исключается переход Самуэля в «Вильярреал», за который он выступал с 2015-го по 2018-й год.
За трансфер Кастильехо «россонери» рассчитывают получить порядка 15 миллионов евро.
В нынешнем розыгрыше Серии А полузащитник провел десять матчей, отметившись одним забитым мячом. Трудовой договор полузащитника с миланским грандом рассчитан до середины 2023-го года.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Атлетико Мадрид, Трансферы футбола - зима 2021, Самуэль Кастильехо