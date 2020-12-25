Де Пауль: «Месси помог мне сделать шаг вперёд»

Полузащитник «Удинезе» Родриго де Пауль рассказал об отношениях с соотечественником Лионелем Месси.

«У нас хорошие отношения, когда мы переписываемся, то он всегда шлёт мне комплименты. Лионель помог мне сделать шаг вперёд, он всегда мотивирует меня продолжать совершенствоваться, работать всё больше и больше и никогда не быть удовлетворённым», - цитирует де Пауля Sky Sport.

Напомним, что СМИ сообщали об интересе к де Паулю со стороны «Зенита» в летнее трансферное окно.

В нынешнем сезоне 26-летний аргентинец сыграл пятнадцать матчей за «Удинезе» во всех турнирах, забил три гола и отдал три голевые передачи.