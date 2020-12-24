Чемпионат Италии. Серия А 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

Гаттузо: «Были слухи, что мне осталось жить месяц»

24 Декабря 2020, 09:33,

Instagram

Наставник «Наполи» Дженнаро Гаттузо после окончания встречи с «Торино» (1:1) в 14-м туре Серии А высказался о проблемах со здоровьем.

«У меня миастения. Последние десять дней я был словно не в себе. До меня доходили слухи, что мне осталось жить около месяца, однако хочу всех заверить, я не умираю. Живу с этим заболеванием уже порядка десяти лет. Это третий раз, когда оно поражает меня. Думаю, вскоре все пройдет», - приводит слова итальянского тренера издание Sky Sport Italia.

Гаттузо занимает пост рулевого неаполитанской команды с 11-го декабря 2019-го года.

После 14 туров «Наполи» набрал 24 балла и занимает шестое место в таблице Серии А.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Наполи, Дженнаро Гаттузо
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Игонин: «В «Зените» нет ни одного футболиста уровня Лиги чемпионов»
Игонин: «В «Зените» нет ни одного футболиста уровня Лиги чемпионов»
«Валенсия» с Черышевым отняла очки у «Барселоны», хотя Месси догнал «Короля футбола»
«Валенсия» с Черышевым отняла очки у «Барселоны», хотя Месси догнал «Короля футбола»
Акинфеев может принять участие в выборах в Госдуму от «Единой России»
Акинфеев может принять участие в выборах в Госдуму от «Единой России»
«Милан» на 90-й минуте забил третий, победный мяч в ворота «Лацио»
«Милан» на 90-й минуте забил третий, победный мяч в ворота «Лацио»
Салах решил покинуть «Ливерпуль» и назвал приоритетный вариант продолжения карьеры
Салах решил покинуть «Ливерпуль» и назвал приоритетный вариант продолжения карьеры


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 5000 Обзор Играть
4 Бонус: 10000 Обзор Играть
5 Бонус: 19500 Обзор Играть
6 Бонус: 15000 Обзор Играть
7 Бонус: 500 Обзор Играть
8 Бонус: 1000 Обзор Играть
9 Бонус: 1000 Обзор Играть
10 Бонус: 1000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола