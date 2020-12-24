Гаттузо: «Были слухи, что мне осталось жить месяц»

Наставник «Наполи» Дженнаро Гаттузо после окончания встречи с «Торино» (1:1) в 14-м туре Серии А высказался о проблемах со здоровьем.

«У меня миастения. Последние десять дней я был словно не в себе. До меня доходили слухи, что мне осталось жить около месяца, однако хочу всех заверить, я не умираю. Живу с этим заболеванием уже порядка десяти лет. Это третий раз, когда оно поражает меня. Думаю, вскоре все пройдет», - приводит слова итальянского тренера издание Sky Sport Italia.

Гаттузо занимает пост рулевого неаполитанской команды с 11-го декабря 2019-го года.

После 14 туров «Наполи» набрал 24 балла и занимает шестое место в таблице Серии А.