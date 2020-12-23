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Дибала может уйти из «Ювентуса» летом

23 Декабря 2020, 19:30,

Global Look Press

Нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала может покинуть клуб в летнее трансферное окно.

Как сообщает журналист Фабрицио Романо в своём подкасте, туринский клуб предложил Дибале новый контракт, который не устроил аргентинца. Пауло ожидает улучшенного предложения, если оно не поступит, то существует вероятность ухода Дибалы из клуба летом.

27-летний нападающий выступает за «Ювентус» с апреля 2017 года, а действующий контракт Дибалы с клубом будет действовать ещё полтора сезона.

Трансферная стоимость аргентинского футболиста по версии портала Transfermarkt оценивается в 80 миллионов евро.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Ювентус, Пауло Дибала
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Комментарии (1)
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Misha_diablo_football
23 Декабря 2020, 20:28

Эх жалко его не раскрыл свой потенциал полностью, будет хорошим усилением для любого топ-клуба....

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