Дибала может уйти из «Ювентуса» летом

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23 Декабря 2020, 19:30,
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Нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала может покинуть клуб в летнее трансферное окно.
Как сообщает журналист Фабрицио Романо в своём подкасте, туринский клуб предложил Дибале новый контракт, который не устроил аргентинца. Пауло ожидает улучшенного предложения, если оно не поступит, то существует вероятность ухода Дибалы из клуба летом.
27-летний нападающий выступает за «Ювентус» с апреля 2017 года, а действующий контракт Дибалы с клубом будет действовать ещё полтора сезона.
Трансферная стоимость аргентинского футболиста по версии портала Transfermarkt оценивается в 80 миллионов евро.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
|Теги: Ювентус, Пауло Дибала
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