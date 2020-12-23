Дибала может уйти из «Ювентуса» летом

Нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала может покинуть клуб в летнее трансферное окно.

Как сообщает журналист Фабрицио Романо в своём подкасте, туринский клуб предложил Дибале новый контракт, который не устроил аргентинца. Пауло ожидает улучшенного предложения, если оно не поступит, то существует вероятность ухода Дибалы из клуба летом.

27-летний нападающий выступает за «Ювентус» с апреля 2017 года, а действующий контракт Дибалы с клубом будет действовать ещё полтора сезона.

Трансферная стоимость аргентинского футболиста по версии портала Transfermarkt оценивается в 80 миллионов евро.