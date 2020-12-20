Пирло высказался о промахе Мораты в матче с «Аталантой»

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20 Декабря 2020, 11:45,
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Главный тренер «Ювентуса» Андреа Пирло высказался о нападающем Альваро Морате, который столкнулся со шквалом критики после промаха в матче с «Аталантой» (1:1).
«Мы всегда хотели подписать Морату, но «Алетико» не собирался отпускать его, поэтому нам пришлось на время переключиться на других игроков. Мы понимали, что Мората – лучший нападающий для нас. Когда он в отличной форме как морально, так и физически, то он способен на всё.
Альваро был очень разочарован матчем с «Аталантой», на него обрушилась критика. Я сказал ему, что он много работал на команду, а промахи бывают у всех. Пока он так хорошо перемещается и занимает такие позиции, то голы будут приходить», - цитирует итальянского специалиста Sky Sports.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
|Теги: Аталанта, Альваро Мората, Андреа Пирло
просто надо было попроще сыграть, развернуться и пробить в пустые ворота... счет не позволял делать такие выкрутасы.