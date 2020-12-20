Пирло высказался о промахе Мораты в матче с «Аталантой»

Главный тренер «Ювентуса» Андреа Пирло высказался о нападающем Альваро Морате, который столкнулся со шквалом критики после промаха в матче с «Аталантой» (1:1).

«Мы всегда хотели подписать Морату, но «Алетико» не собирался отпускать его, поэтому нам пришлось на время переключиться на других игроков. Мы понимали, что Мората – лучший нападающий для нас. Когда он в отличной форме как морально, так и физически, то он способен на всё.

Альваро был очень разочарован матчем с «Аталантой», на него обрушилась критика. Я сказал ему, что он много работал на команду, а промахи бывают у всех. Пока он так хорошо перемещается и занимает такие позиции, то голы будут приходить», - цитирует итальянского специалиста Sky Sports.