Чемпионат Италии. Серия А 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

Пирло высказался о промахе Мораты в матче с «Аталантой»

20 Декабря 2020, 11:45,

Global Look Press

Главный тренер «Ювентуса» Андреа Пирло высказался о нападающем Альваро Морате, который столкнулся со шквалом критики после промаха в матче с «Аталантой» (1:1).

«Мы всегда хотели подписать Морату, но «Алетико» не собирался отпускать его, поэтому нам пришлось на время переключиться на других игроков. Мы понимали, что Мората – лучший нападающий для нас. Когда он в отличной форме как морально, так и физически, то он способен на всё.

Альваро был очень разочарован матчем с «Аталантой», на него обрушилась критика. Я сказал ему, что он много работал на команду, а промахи бывают у всех. Пока он так хорошо перемещается и занимает такие позиции, то голы будут приходить», - цитирует итальянского специалиста Sky Sports.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Аталанта, Альваро Мората, Андреа Пирло
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (1)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
0
overkill666
20 Декабря 2020, 12:59

просто надо было попроще сыграть, развернуться и пробить в пустые ворота... счет не позволял делать такие выкрутасы.

Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
«Парма» с Эрнани не без помощи удачи отобрала очки у «Милана»
«Парма» с Эрнани не без помощи удачи отобрала очки у «Милана»
Результаты жеребьёвки 1/8 финала Лиги чемпионов: «Барселона» сыграет с «ПСЖ»
Результаты жеребьёвки 1/8 финала Лиги чемпионов: «Барселона» сыграет с «ПСЖ»
Тедеско в шоке: «Зенит» отправил беззубый «Спартак» в нокаут и стал зимним чемпионом
Тедеско в шоке: «Зенит» отправил беззубый «Спартак» в нокаут и стал зимним чемпионом
​Судейская комиссия РФС: Арбитр правильно не назначил два пенальти в матче «Сочи» - «Спартак»
​Судейская комиссия РФС: Арбитр правильно не назначил два пенальти в матче «Сочи» - «Спартак»
«Валенсия» с Черышевым отняла очки у «Барселоны», хотя Месси догнал «Короля футбола»
«Валенсия» с Черышевым отняла очки у «Барселоны», хотя Месси догнал «Короля футбола»


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 5000 Обзор Играть
4 Бонус: 10000 Обзор Играть
5 Бонус: 19500 Обзор Играть
6 Бонус: 15000 Обзор Играть
7 Бонус: 500 Обзор Играть
8 Бонус: 1000 Обзор Играть
9 Бонус: 1000 Обзор Играть
10 Бонус: 1000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола