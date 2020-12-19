Миранчук включен в заявку «Аталанты» на матч с «Ромой», Гомес - нет

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19 Декабря 2020, 19:30,
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Завтра, 20 декабря, «Аталанта» примет на своём поле «Рому» в рамках тринадцатого тура чемпионата Италии.
Клуб из Бергамо опубликовал заявку на завтрашний матч, в нее включен российский полузащитник Алексей Миранчук. Стоит отметить, что в заявке «Аталанты» отсутствует лидер команды Алехандро Гомес.
Стартовый свисток о начале матча запланирован на 20:00 по московскому времени.
В СМИ регулярно появляются слухи, что аргентинец покинет «Аталанту» в зимнее трансферное окно из-за конфликта с главным тренером Джан Пьеро Гасперини.
Контракт Гомеса с итальянским клубом рассчитан до 30 июня 2022 года.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
|Теги: Аталанта, Алексей Миранчук, Алехандро Гомес