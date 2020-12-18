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​Кандрева извинился перед Раньери и может вернуться к тренировкам

18 Декабря 2020, 17:58,

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Полузащитник «Сампдории» Антонио Кандрева недавно был отстранён от тренировок с командой по причине разногласий с главным тренером Клаудио Раньери и неправильного отношения к работе. Об этом писали многие итальянские СМИ, включая La Gazzetta dello Sport.

Как сообщает на своих страницах Tuttomercatoweb, Кандрева отправил длинное сообщение с извинениями в адрес Раньери и своих партнёров по команде. Теперь футболист имеет шанс вернуться к полноценным тренировкам в общей группе, однако его ближайшее будущее остаётся неопределённым – всё решит личная встреча Кандревы и Раньери.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Сампдория, Клаудио Раньери, Антонио Кандрева
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