​Кандрева извинился перед Раньери и может вернуться к тренировкам

Полузащитник «Сампдории» Антонио Кандрева недавно был отстранён от тренировок с командой по причине разногласий с главным тренером Клаудио Раньери и неправильного отношения к работе. Об этом писали многие итальянские СМИ, включая La Gazzetta dello Sport.

Как сообщает на своих страницах Tuttomercatoweb, Кандрева отправил длинное сообщение с извинениями в адрес Раньери и своих партнёров по команде. Теперь футболист имеет шанс вернуться к полноценным тренировкам в общей группе, однако его ближайшее будущее остаётся неопределённым – всё решит личная встреча Кандревы и Раньери.