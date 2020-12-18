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​Дибала: «Когда позвонил «Ювентус», спросил, не шутка ли это»

18 Декабря 2020, 14:38,

Global Look Press

Нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала вспомнил свой переход в туринский клуб из «Палермо» в 2015 году.

«О чём я подумал, когда позвонил «Ювентус»? Я сразу же спросил, не шутка ли это. Были и другие клубы, которые связывались со мной, но я сразу сказал своему агенту игнорировать другие звонки и говорить только с «Ювентусом».

Я мечтаю выиграть Лигу чемпионов с «Ювентусом» и чемпионат мира со сборной Аргентины. Это сложно, но…» - приводит слова Дибалы Football Italia, ссылаясь на интервью игрока для пресс-службы «старой синьоры».

В текущем сезоне Пауло Дибала забил два гола в тринадцати матчах за «Ювентус».
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Ювентус, Пауло Дибала
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