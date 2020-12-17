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17 Декабря 2020, 20:44,
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Полузащитник «Барселоны» Рики Пуч может сменить клуб в зимнее трансферное окно.
Как сообщает SempreMilan, «Милан» сделал предложение «Барселоне» об аренде Пуча на полтора года. В арендном соглашении итальянский клуб прописал обязательное право выкупа полузащитника за 13 миллионов евро.
Отметим, что Куман не рассчитывает на 21-летнего испанца, который мог покинуть клуб еще в летнее трансферное окно.
В нынешнем сезоне Рики принял участие в четырех матчах «сине-гранатовых», проведя в общей сложности на поле 77 минут.
Контракт Пуча с «Барселоной» рассчитан до конца сезона, в соглашении прописана опция продления ещё на два сезона.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
|Теги: Барселона, Милан, Трансферы футбола - зима 2021, Рики Пуч